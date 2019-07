Anthony Peth, la festa di compleanno è country-gourmet

Cinquanta sfumature di rosa nel tramonto che si poteva ammirare, nel cuore del parco della Marcigliana, dall’agriturismo dove il conduttore Rai Anthony Peth ha scelto di festeggiare il compleanno con un’animata festa d’estate country-gourmet per gli amici del mondo dello spettacolo e non solo. Ecco Milena Miconi, in sensuale abito lungo celeste, la ballerina ex volto noto di Amici Eleonora Scopelliti con il compagno (il modello di origine venezuelana Humbert Glaffo) e il loro piccolo Liam al seguito, la speaker Rosaria Renna. Il festeggiato, ambasciatore del gusto Made in Italy in tv, saluta con un sorriso la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani e Fioretta Mari con il suo cagnolino.



Orecchiette, friselle pugliesi, risotto, tagliatelle e pizza bianca, ma anche prosciutto al coltello, mozzarelle, ricotta, pane e olio serviti open air sotto la luna nel regno campestre di Maurizio Musa Campoli. Un aromatico cocktail rosato viene servito agli ospiti, tra cui si riconoscono l’ex Carramba Boy Raffaello Balzo con la fidanzata Chiara Salvatori, il maestro Giovanni Caruso e la cantante Gisela Lopez. In questa oasi di verde e frescura le note del dj set di Andrea Bruzzese accompagnano gli ospiti fino all’apparizione della “candy-cake” a forma di smoking. Danze fino a notte fonda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA