Anna Karenina, il film di Mottola conquista il Teatro Argentina

Fekla Tolstoj, pronipote dello scrittore Lev e giornalista, lo ha definito il film che tutti avrebbero voluto fare su Anna. E Roma, al teatro di largo di Torre Argentina, accoglie con entusiasmo la proiezione speciale del documentario Karenina & I che, dopo le serate-evento nei teatri di Milano e Napoli, oggi e il 18 marzo, approderà nelle sale cinematografiche. La pellicola, diretta da Tommaso Mottola sulla mise en scène di Anna Karenina in Russia, è un viaggio familiare ed emotivo interpretato dall'attrice e produttrice norvegese Gørild Mauseth, moglie del regista che è anche fondatore del festival Capalbio Cinema, arrivata sorridente con il figlio, il piccolo Baltazar, che ha seguito i genitori durante le riprese sul set. Il film, con la voce narrante di Liam Neeson, è nato grazie ad una campagna di crowdfunding tra Italia, Norvegia e Russia, ha incantato il pubblico delle kermesse internazionali negli ultimi due anni e ha ricevuto la nomination nella cinquina dei Nastri d'Argento. Il foyer del teatro è un viavai di cinefili e amici, un sontuoso salotto dove 600 ospiti, accolti anche da Benedetta Lignani Marchesani, si affrettano a prendere posto dopo il cocktail esclusivo per 150 invitati a Palazzo Lancellotti, organizzato da Filippo e Coralla Massimo Lancellotti in onore dell'ambasciatrice di Norvegia, Margit F.Tveiten.

La vista mozzafiato sulla Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini a piazza Navona, brindisi, champagne e dolci prelibatezze per il debutto romano di Karenina & I prodotto da Orto Polare. Tra abbracci e foto si riconoscono Piera Degli Esposti e Daniela Poggi, Domiziana Giordano e Maddalena Maggi, l'imprenditrice Sabrina Florio, Angelo Bucarelli, Guglielmo Giovanelli Marconi, Adriana Sartogo con Stefania Barca. Ecco Jas Gawronski, Carlo e Lucia Odescalchi, le scrittrici Domitilla Calamai e Lucilla Rebecchini Schiaffino. Flash per la protagonista, i ringraziamenti di Laura Delli Colli che introduce sul palco il regista e l'attrice. Non perdono l'appuntamento Michal Leszczylowski, Filippo e Moira di Robilant, Ines Musumeci Greco, Fabrizio Caracciolo e molti altri. Si abbassano le luci, sullo schermo scorrono le immagini di un road trip movie dall'Artico all'estremo Oriente russo che ripercorre la vita dell'eroina di Tolstoj attraverso la sfida umana e professionale di Mauseth, sulle tracce di Anna. In platea applausi per un docufilm che è un invito all'amore e a vivere la vita con tutte le sue difficoltà. Senza rinunciare ai sogni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA