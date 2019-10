Angelina Jolie sedotta dal Colosseo: anche "Malefica" stregata dall'arena

“Malefica” sedotta dal Colosseo. L’archeologia conquista le vacanze romane di Angelina Jolie, sbarcata nella Capitale per presentare la sua ultima fatica cinematografica “Maleficent 2”. Quando si dice, stregata dall'arena, allora. Tanta è stata la sorpresa del personale dell’Anfiteatro Flavio quando martedì mattina, prestissimo (il monumento aveva appena aperto) si sono visti arrivare la star di Hollywood ai cancelli. Una sorpresa da turista speciale (biglietto regolarmente pagato). Erano appena le 8,30, quando la bellissima Angelina ha varcato i cancelli dallo Sperone Stern con i suoi tre figli. Con loro, un accompagnatore “cicerone”.



Soprabito lungo nero stretto in vita, occhiali da sole, capelli lunghi sciolti, Angelina Jolie si è goduta il panorama mozzafiato del Colosseo dall’arena. «Simpatica e alla mano», hanno commentato dal personale dell'accoglienza. Una visita lampo, mezz'oretta, decisa last minute la sera prima. La diva non voleva lasciare Roma senza mostrare ai figli la grande bellezza del Colosseo. E ne è valsa la pena.

