Andrea Delogu, Ema Stokholma e Michele Riondino: quando l'happening è una bellezza

Da Hollywood a Roma il passo è breve. Perché chi bello vuole apparire non deve più soffrire. Il segreto dell’eterna giovinezza in un rivoluzionario trattamento non chirurgico, apprezzato dalle star americane, che approda per la prima volta in Europa e sceglie, per la sua presentazione, il Centro Acaia a due passi da via Appia Nuova. Parterre de roi nostrano da fare (quasi) invidia ai red carpet statunitensi all'happening esclusivo. E se fra le prime a far ricorso al trattamento anti-età senza bisturi “Thermage” ci sono nomi illustri d’oltreoceano come le pluripremiate attrici Jennifer Aniston, Demi Moore, Gwyneth Paltrow e la conduttrice televisiva Oprah Winfrey, le celebrities capitoline non hanno perso l’appuntamento con la bellezza, incuriosite dalla novità.

Le stilose e inseparabili amiche del cuore Andrea Delogu, protagonista al cinema del film “Divorzio a Las Vegas” di Umberto Riccioni Carteni, ed Ema Stokholma, già autrice del libro “Per il mio bene”, sfilano vicino al backdrop e fanno il bagno di flash. Entrambe si lasciano fotografare accanto alla dottoressa Carmela Pisano, medico specialista in fisiopatologia endocrina del benessere ed endocrinologia estetica, che accoglie gli ospiti selezionati in compagnia di sua sorella Carmen. Mascherine, ingressi scaglionati ogni mezz’ora e sorrisi a labbra coperte per Francesca Chillemi con il make up artist delle dive Simone Belli, seguiti dalla spumeggiante Tosca D’Aquino e l’effervescente Flora Canto. Il fascinoso e "Giovane Montalbano" Michele Riondino, tra un impegno sul set e l'altro, ha trovato il tempo di posare al photocall con la padrona di casa. Arrivano la chef e food stylist Camilla Monteduro, Alan Cappelli Goetz, Giorgio Lupano e Antonio Centomani. Raggiante, nel suo outfit sui toni del cipria, Desirée Popper. Nella beauty clinic del quartiere Appio-Tuscolano, scatti per ricordare i piacevoli momenti trascorsi insieme e stories in diretta su Instagram destinate ai tanti follower.

Ultimo aggiornamento: 11:14

