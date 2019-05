Alessia Marcuzzi, da Milano a Londra il nuovo libro della Pinella: «Vi porto in viaggio con me»

È abituata a sfidare il maltempo e gli uragani Alessia Marcuzzi che, bella e sorridente, è arrivata nel pomeriggio in un noto bookshop di via Appia Nuova per presentare il suo libro “In Viaggio con Alessia”, volume in cui la bionda conduttrice del reality show “L’Isola dei Famosi” prende per mano il lettore e lo accompagna in una stilosa passeggiata tra Milano, Roma, Londra e Parigi, dispensando consigli sui luoghi ai quali è affezionata, ristoranti, alberghi da non perdere e chicche fashion che gli appassionati apprezzeranno.

Fan in libreria per rubare un selfie alla papabile futura presentatrice del “Grande Fratello Vip” che nella presentazione romana si fa introdurre dal prof di Amici Rudy Zerbi. Applausi per Alessia che sul palco contagia tutti grazie all’inconfondibile allegria con cui da sempre coinvolge il pubblico che la segue anche sul blog La Pinella, dove lei, paladina di moda e tendenze, sfoggia mise all’ultimo grido, per i follower look da copiare. “Ciao mamma e papà!”, esordisce davanti ai genitori e agli spettatori che attendono una dedica sul libro dopo aver affrontato il tempo incerto come “naufraghi” non famosi ma felici per averla incontrata.

