La sfilata charity per l'Uganda, quando la giustizia è fare del bene

Fashion and charity. Quinta edizione della sfilata del cuore per i bimbi e donne ugandesi colpiti da cancro, bordo Tevere. Al Circolo Magistrati Corte dei Conti la onlus Afron Oncologia per l'Africa, presieduta dalla vulcanica Titti Andriani, porta in scena le sue socie ma anche l'ex Miss Italia Denny Mendez, in elegante e leggera tuta color biscotto e tacchi dorati, e l'affascinante Anna Muscetta, socia della onlus e moglie dell'ambasciatore italiano in Uganda: attivissima nella sua missione africana assieme al marito Domenico Fornara. E poi Alessandra Sensini, olimpionica di windsurf e vicepresidente del Coni dal 2017, in elegante completo pantalone bianco e nero. «Ho conosciuto Afron in Uganda - spiega la campionessa - e quando posso mi presto per il successo delle loro attività».Sfilano in tutto 43 modelle mentre oltre 180 illustri invitati applaudono e apprezzano. Tra le fila di sedie bianche del salone delle feste si riconoscono Kassam Mumtaz, vice ambasciatrice dell'Uganda in Italia e Simonetta Hausmann, con la figlia Claudia pronta per la passerella. Arriva il regista Francesco Apolloni, in chiodo nero. Ed è ancora una volta il circolo presieduto da Massimiliano Atelli ad ospitare, per il terzo anno consecutivo, il défilé di beneficenza. Anche quest'anno sulla catwalk, a vestire il ruolo di modelle, tante amiche di Afron che fanno il loro ingresso indossando i modelli messi a disposizione da varie griffe.In passerella camicie in paillettes, outfit di ispirazione etnica, pantaloni colorati in lurex, abiti-tunica, come quello dai toni verdi indossato dalla Muscetta, pantaloni sfrangiati, top dorati, jeans e sete colorate e collane fatte a mano dalle donne ugandesi. «La sfilata - spiega la Andriani - ha come sempre l'intento di raccogliere fondi da destinare ai piani della nostra organizzazione: quest'anno sarà la volta del progetto Able plus, in corso presso il Lacor Hospital di Gulu, in Uganda, e condotto insieme al partner Soleterre-Strategie di Pace Foundation con il prezioso contributo dell'associazione onlus Alcli Giorgio e Silvia di Rieti e dell'ambasciata italiana in Uganda». E sul grande schermo scorrono le immagini del piccolo Solomon, guarito dal cancro e ripreso sorridente mentre balla: un altro modo per sottolineare l'efficacia di questi intenti. «Il nostro impegno - sottolinea la Andriani - non si ferma ai bambini perché da anni è rivolto anche alle donne, per le quali vengono organizzate diverse campagne di screening contro il cancro del seno e della cervice uterina per prevenire il dilagare della malattia». Mercatino solidale a seguire e poi cocktail con sfizi dolci e salati.