Tra brindisi e oroscopo: la festa diventa una sorpresa

Segni dello zodiaco festaioli? Misteri, pregi, difetti, propositi per il nuovo anno sono stati al centro del party delle stelle che ha visto protagonista Ada Alberti, l’astrologa dei programmi “Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque” in onda sulla rete Mediaset ammiraglia, che ha ideato, insieme all’amico Carmine Pagliuca, una bellissima occasione per condividere con amici e familiari i segreti degli astri. Una lunga notte, decisamente vivace e grintosa, impreziosita da consigli e suggerimenti alla scoperta degli influssi del cielo, un pò temuti anche dagli ospiti più titubanti. Transiti favorevoli per gli affascinanti Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes, più innamorati che mai e sempre impeccabili nel look. Meticolosa la cura del dettaglio della bionda show girl che sceglie un delizioso abitino, immerso in una vera e propria esplosione di colore a ricordare i fuochi d’artificio, abbinato a scarpe rosse portafortuna.L’atmosfera natalizia si respira ancora nell’aria ed ecco Stefania Orlando, in cappottino rosa shocking che già a guardarla mette il buonumore, proprio accanto al maxi abete decorato con ornamenti in oro e stelle naturalmente a tema. Sul palco fanno il loro ingresso, intanto, l’ attore Franco Oppini, marito della Alberti, annuncia l’ingresso dell’acclamata astrologa, in giacca tempestata di paillettes e camicia di seta bluette, pronta a svelare le sue previsioni per il 2020: «Sarà un anno un po’ severo, ma allo stesso tempo determinato e paziente dato dallo strano movimento dei pianeti. A brillare maggiormente saranno i segni di terra, soprattutto il Capricorno».Conquistata dal mondo dei segni Nathalie Caldonazzo, come sempre in splendida forma, ma anche Patrizia Pellegrino, Debora Caprioglio, Corinne Clery e Conny Caracciolo che chiedono simpaticamente a gran voce un oroscopo personalizzato. Richiesta che non tarda ad arrivare anche per Nini Salerno, Andrea Roncato, Mario Zamma, Alex Partexano, Roger Garth, Gennaro Marchese e tutti gli altri invitati che come regalo speciale ricevono proprio la speranza di un anno ricco di magia e prosperità, senza dimenticare che ognuno è anche artefice del proprio destino ed ogni scelta personale può fare la differenza illuminando il proprio futuro.