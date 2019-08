INCONTRI

Come quattro amici al bar a voler cambiare il mondo con la loro arte. Progettano e si divertono Rocco Papaleo, Alessandro Haber, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi seduti intorno a un tavolo nel giardino di un bed & breakfast a Castiglione della Pescaia. Vacanza e lavoro. In abbigliamento easy, non potrebbe essere altrimenti vista la location, i magnifici quattro ripassano le scene parlando di “A Ruota Libera”, questo è il titolo dello spettacolo che questa sera li vedrà protagonisti a Prato. Appuntamento fissato alle 21.30 in piazza Duomo per la V edizione di “Settembre//Prato è Spettacolo”, Festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il comune di Prato e la regione Toscana.



Il riposo pomeridiano di Rubino e Papaleo sul litorale grossetano viene interrotto dall’arrivo in jeep del regista Veronesi. Haber nel frattempo guarda la tv. Il cast è ormai pronto per la nuova trasmissione che andrà in onda prossimamente sugli schermi di Rai2. Da Castiglione a Capalbio. A poco più di 70 chilometri Valeria Golino paparazzata in spiaggia mentre si concede un meritato riposo dopo un anno di lavoro molto impegnativo. E’ in compagnia della sua troupe. Tre film in neanche 12 mesi: “Portrait de la jeune fille en feu”, di Céline Sciamma, “5 è il numero perfetto” di Igort e “Tutto il mio folle amore”, firmato Gabriele Salvatores. Già il 12 luglio di quest’anno l’attrice napoletana, nota anche al cinema internazionale per aver interpretato Susanna in “Rain man” con Tom Cruise e Dustin Hoffman, era stata fotografata all’Isola del Giglio durante qualche giorno di relax.

E sempre a Capalbio ecco spuntare da sotto l’ombrellone Elisabetta Pellini, appena rientrata da Portofino, e poi Irene Grazioli. Assieme in bikini sorridenti e rilassate si godono gli ultimi giorni di vacanza estiva. Entrambe si tratterranno ancora sulla costa. Il 30 e il 31 agosto Irene Grazioli sarà impegnata nella lettura di alcuni libri in piazza Magenta, teatro dell’ottava edizione di “Premio Capalbio”. Nella kermesse verrà ribadito il legame tra Capalbio e la tutela dell’ambiente e della tradizione enogastronomica maremmana, argomenti che attraggono le star. Donne vip sempre in movimento sull’Argentario. Eliana Miglio che ha già lanciato dichiarazioni d’amore all’arcipelago toscano cammina di nuovo sulla riva con bermuda, t-shirt, cappellino e occhiali da sole prima di partire per la Mostre del cinema di Venezia. In barca, a Porto Ercole, è pronta a vivere nuove emozioni sulla cresta dell’onda.

