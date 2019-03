Marisa Laurito fa l'autostop, donne in fuga a teatro

Come Thelma e Louise, ma più veraci e dai contorni decisamente meno drammatici. Marisa Laurito e Fioretta Mari, due signore del palcoscenico, nello storico teatro di via Monte Zebio - nel quartiere Prati - sono 2 Donne in fuga. Il palco è prima una strada statale dove si incontrano facendo l'autostop, poi si trasforma in un esilarante viaggio fatto di equivoci e gag. Destinazione? Ovunque purché lontano dalle loro vite, meta di un'amicizia inossidabile. E tanti erano gli amici delle protagoniste che l'altra sera, alla prima dello spettacolo - diretto da Nicasio Anzelmo - hanno riempito la sala. Un parterre di volti noti in cui spiccava Renzo Arbore, amico storico di Marisa, accanto a Pino Strabioli, Tosca D'Aquino e la patron di Miss Italia Patrizia Mirigliani. Tra le prime file Fiordaliso, Michele Mirabella, arrivato con la sua amica Tonia Bordellino, Gianfranco D'Angelo, Enrico Letta con la moglie Maddalena, Roberta Beta insieme a un amico (con cui ultimamente è inseparabile), l'attrice Sara Ricci, Giusi Cataldo, Ester Vinci, volto noto delle fiction, e la simpaticissima Manuela Maccaroni, amato giudice del programma Verdetto finale. Inconfondibili le sorelle Squizzato in stile animalier. Tanti applausi in sala, e risate per questa brillante commedia che in chiave comica tocca ogni corda quotidiana, riuscendo a sviscerare anche gli aspetti più delicati della vita. Impossibile non portarsele dentro quando si chiude il sipario.

Ultimo aggiornamento: 09:52

