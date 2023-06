X edizione del Premio Cultura+Impresa, i vincitori

E’ stata per la prima volta la città di Roma - la Sala Gianfranco Imperatori dell’Associazione Civita - ad essere il teatro dell’assegnazione del Premio CULTURA+IMPRESA, alla X Edizione, il più importante riconoscimento italiano a celebrare i migliori progetti che nel 2022 hanno visto dialogare la Cultura e le Imprese, una collaborazione sempre più attiva tra il settore privato - fatto di Aziende, Agenzie, Fondazioni erogative - e le Istituzioni e gli Operatori culturali pubblici a privati.

Alle tre categorie principali in gara sono stati consegnati i Premi d’Artista, “Cultura e Impresa / Coltivare la Città” realizzati appositamente da Cittadellarte - Fondazione Pistoletto ONLUS, ispirati al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto.

Per la categoria SPONSORIZZAZIONI E PARTNERSHIP CULTURALI ha vinto Goal Zero Area di MUSE - Museo delle Scienze di Trento sponsorizzato da diverse Aziende tra cui Lavazza Group, per la sua Nuova Galleria della Sostenibilità, inedito spazio espositivo e divulgativo dedicato ai principali fattori del cambiamento globale per sensibilizzare i cittadini e la collettività alle sfide che ci attendono.

Ad animare questi spazi visite guidate, podcast, quiz e momenti di animazione, oltre che il Festival dello Sviluppo Sostenibile - ASviS. A questo progetto, il CCW - Cultural Welfare Center ha deciso di devolvere una Borsa di Studio per il Master in Cultura e Salute, perché le Arti e la Cultura generano anche benessere personale oltre che rappresentare un valore economico e sociale.

Per la categoria PRODUZIONI CULTURALI D’IMPRESA il Primo Premio va a STEP FuturAbility District di Fastweb S.p.A, un nuovo modello di spazio a Milano aperto alla comunità, dove vivere un'esperienza immersiva di riflessione sul futuro. Fra installazioni dinamiche, spazi immersivi e pareti multimediali, viene approfondito il mondo delle nuove tecnologie – dall’intelligenza artificiale all’internet of things, dal cloud computing al 5G – e su come queste stiano cambiando in meglio la vita di tutti i giorni, oltre che ridefinendo nuove professionalità e l’evoluzione del mondo del lavoro. STEP vince inoltre grazie al suo ricco calendario di appuntamenti scientifico-culturali, con un'offerta didattica specifica per le scuole e laboratori gratuiti domenicali per famiglie.

Il Primo Premio per la categoria ART BONUS D’IMPRESA è stato assegnato al Rinnovo e Valorizzazione del Museo di Santa Giulia e del Parco Archeologico di Brescia Romana di Fondazione Brescia Musei, sostenuto da un nutrito pool di Imprese, rappresentate da ORI Martin S.p.A. Partendo dal restauro del bronzo del I secolo d. C. della Vittoria Alata, opera identitaria dei Musei Civici di Brescia, sono stati rinnovati e valorizzati il Museo di Santa Giulia e il Parco archeologico di Brescia romana. Le attività hanno ridefinito i layout museografici armonizzando tra loro i percorsi e la narrazione della storia della città antica, attivando inoltre un palinsesto di approfondimenti scientifici, prodotti editoriali, eventi, narrazioni digitali e prodotti televisivi.

“In dieci anni del Premio Cultura+Impresa abbiamo raccontato di come si è evoluta la sinergia sempre più strategica tra gli Operatori culturali e le Imprese. Da questa alleanza nascono percorsi sempre più spesso di coprogettazione, riconoscendo un reciproco e rilevante valore economico, di competenze, di reputazione” dice Francesco Moneta, Presidente del Comitato CULTURA+IMPRESA, fondato nel 2013 da Federculture e da The Round Table progetti di comunicazione, e promotore del Premio. “I numerosi progetti che si sono candidati provengono da diverse Regioni d’Italia e vedono protagoniste Istituzioni culturali e Imprese di diverse dimensioni, segno che la tendenza ormai è ampia e diffusa.”

Lo scenario attuale del rapporto tra Cultura & Impresa è stato oggetto degli interventi introduttivi del Sottosegretario del Ministero della Cultura Vittorio Sgarbi, del Presidente di Federculture Andrea Cancellato, del Direttore Generale di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio e del Segretario Generale dell’Associazione Civita Simonetta Giordani: nei loro interventi l’Arte contemporanea e l’Arte pubblica, il contributo all’Innovazione delle Imprese culturali, la Cultura d’Impresa e la Sostenibilità sono stati indicati tra i fattori significativi di questa evoluzione.

Le cinque Menzioni Speciali sono dedicate proprio ai Progetti che si sono maggiormente distinti nell’interpretare queste tendenze, e a loro sono stati assegnati i Premi formativi (Master e percorsi formativi in Management e Promozione Culturale e di Comunicazione) messi a disposizione da Fondazione Fitzcarraldo, Università IULM, LUISS Business School, UPA, 24ORE Business School e CCW – Cultural Welfare Center.

La Menzione Speciale CULTURA D’IMPRESA va a Marshy di Fondazione Ermanno Casoli ed Elica S.p.A., un’opera d'arte site-specific di Eugenio Tibaldi, commissionata dalla FEC e realizzata nella sede di EMF FIME, azienda del gruppo Elica, a Castelfidardo in provincia di Ancona.

Interamente costruita attraverso il riutilizzo di scarti di produzione, l’opera ha coinvolto tutti i 3.200 dipendenti di Elica. Il termine inglese Marshy si riferisce a un ambiente palustre popolato da numerosi volatili. L'opera ribalta la classica immagine della palude, per esaltare la sua natura di spazio germinale per antonomasia, generatore di biodiversità.

La Menzione Speciale CCR – CORPORATE CULTURAL RESPONSIBILITY va a Pianeta 30 di MUBA Impresa Sociale con la sponsorizzazione di Hines Italy. Il progetto Pianeta 30 nasce da un'idea di MUBA - Museo dei Bambini Milano, con il patrocinio del Comune di Milano e il sostegno di Hines Italy come sponsor, per promuovere e diffondere a bambine e bambini i temi trattati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.

La Menzione Speciale DIGITAL INNOVATION IN ARTS va a Swipe Your Stage! di Fondazione La Società dei Concerti di Milano con il sostegno di Fondazione TIM e Fondazione Cariplo, dove per la prima volta insieme sul palcoscenico della Sala Verdi del Conservatorio di Milano tecnologia digitale e musica classica hanno dato vita a un ambizioso progetto che porta sulla scena musicale milanese un nuovo format di fruizione della musica dal vivo. La grande musica viene così fruita in un modo innovativo grazie a un software appositamente sviluppato, 100 tablet e 4 telecamere professionali installate in sala.

La Menzione Speciale NETWORKING IN ARTS va a Padova-Treviso-Venezia-Rovigo Capitale della Cultura d’Impresa 2022 di Confindustria Veneto Est – Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso. Il progetto - che vuole diventare un’iniziativa nazionale permanente - rappresenta la promozione innovativa della cultura d’impresa, protagoniste le Associazioni del Sistema Confindustria, le imprese e i territori, per emergere le molteplici dimensioni di incontro tra sistema produttivo e sistema creativo e culturale per la crescita e lo sviluppo delle aree urbane e metropolitane.

La Menzione Speciale ARTE CONTEMPORANEA + IMPRESA va a Panorama Monopoli di ITALICS (Unesco, Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Monopoli) con la sponsorizzazione di Belmond. È il primo consorzio in Italia che riunisce settanta tra le più autorevoli gallerie d’arte antica, moderna e contemporanea attive su tutta la Penisola, che a Monopoli (Bari), nel 2022 ha realizzato la seconda edizione della mostra diffusa “Panorama”, uno speciale racconto dedicato ad alcune tra le località più straordinarie del paesaggio italiano. Quest’anno ha proposto un nuovo itinerario tra arte, architettura, antichità e contemporaneo, accompagnato da un calendario di occasioni di approfondimento aperte al pubblico.

Un’attestazione per l’Applicazione Pro Bono del VAAS - Value Analysis in Arts Sponsorship va infine al progetto Curiosa Meravigliosa del Comune di Reggio Emilia - Servizio Servizi Culturali - Musei Civici e Fondazione Palazzo Magnani sponsorizzato da Marazzi Group. È un’opera d’arte pubblica realizzata da Joan Fontcuberta, tra i più influenti artisti contemporanei, per l’esterno di Palazzo dei Musei di Reggio Emilia. L’opera, alta 16.2 metri e larga 6.3, formata da 30 lastre in gres porcellanato disposte a formare un pavone, è l’esito delle 12mila fotografie inviate da migliaia di cittadini sui temi della curiosità e della meraviglia, combinate digitalmente da Fontcuberta con una serie di scatti provenienti dall’archivio fotografico del Museo sino a comporre un “documento-monumento”, capsula collettiva della memoria della città.

Patrocinatori e Partner attivi del Premio CULTURA + IMPRESA 2022-2023 sono: ACRI, ALES, ANCI, Assif, Assifero, Associazione Civita, Comune di Milano, Federculture, FERPI, Fondazione Cariplo, Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Sodalitas, GAi, Prioritalia, Regione Lombardia, Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, Symbola, UNA. Media partner: AgCult, Artribune, Il Giornale dell’Arte, Prima Comunicazione.