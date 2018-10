Weaver e Mortensen le stelle del Red carpet

Non si arresta il flusso di stelle internazionali all’Auditorium. Nel programma degli incontri ravvicinati della Festa del Cinema, ieri pomeriggio è stato il turno della grande attrice newyorkese Sigourney Weaver. E anche in questo caso, proprio come era successo per Martin Scorsese, fila fuori della Sala Petrassi per almeno tre, in attesa della diva. Prima del bagno di folla, la star si concede un divertente red carpet. Per la Ellen Ripley di Alien arrivano diversi vip come Enrica Bonaccorti, in blu e fucsia. Ma anche la community di Ghostbusters Italia in inconfondibili tute da caccia, dedicate alla celebre pellicola con la Weaver protagonista. Applaudono Andrea Occhipinti e Andrea Delogu, in azzurro. Pioggia di flash per la piccola Claire Foy, taglio corto su ampio e lungo outfit floreale. Apparsi alla rassegna anche Shel Shapiro, che si scioglie la chioma per i clic, e Viggo Mortensen. Successiva tappa della serata, la festa anni Sessanta a Palazzo Wegil. Qui, con tanto di celebre locandina dei Beatles che attraversano le strisce pedonali, rivisitata, si dà inizio ad un party tutto a tema. Oltre alla Weaver, prenotati Raz Degan, Lior Raz, protagonista della serie Fauda, e Francesca Reggiani.



