Cecchi Gori e De Gregori tra musica e foto d’autore

Arriva in look casual, nello stile riservato che lo contraddistingue, ammira le foto in bianco e nero in mostra e posa per alcuni scatti in compagnia di Vittorio Cecchi Gori, che lo accoglie con un sorriso. Non è passato inosservato Francesco De Gregori, l’altra sera all’inaugurazione della mostra fotografica “Il cinema di Mario e Vittorio Cecchi Gori nell’Italia del boom”, nello spazio espositivo polivalente di design in via della Frezza. © RIPRODUZIONE RISERVATA