Showbiz, vip e attori divisi sul ponte di Ognissanti: set o vacanza?

Sul set. Impegnati in nuovi progetti da lanciare. O, invece, a casa per trascorrere un po’ di tempo in famiglia. Magari in viaggio per concedersi una piccola fuga dal quotidiano. Il “ponte” di Ognissanti ha diviso i romani, anche tanti volti noti, tra chi si è riposato e chi, invece, ha continuato a lavorare. A descrivere le differenti filosofie del weekend lungo sono i social, di post in post. Francesco Montanari è sul set de “I Medici 3”, in cui interpreta il ruolo di Savonarola. Sua moglie Andrea Delogu, invece, è a casa e ha iniziato il fine settimana lungo con 38 di febbre, mandando però gli auguri ai suoi fan: «Buon ponte ragazze/i anche a chi non lo fa, come tutti quelli che conosco». Negli studi Mediaset, Emanuela Tittocchia. Sul set Marco Falaguasta per “Amore strappato” con la regia di Ricky Tognazzi. L’attore, in un momento lontano dai riflettori, si scatta un selfie con Veruska Rossi e Primo Reggiani. Al lavoro, pure Sabrina Ferilli, Simona Izzo, Enzo De Caro.



Edoardo Leo è impegnato a Torino per le riprese della fiction “Nessuno è perfetto”. Dallo schermo al teatro. Veronica Maya è a Salerno per portare in scena “La banda degli onesti”. Nuovo progetto per Roberta Garzia, rimasta a Roma, per seguire un’attività nella zona di Testaccio: «Insieme ad alcune amiche, a breve inaugureremo uno spazio polivalente, con laboratorio teatrale e non solo». Tanti pure i personaggi che hanno deciso di trascorrere il fine settimana in famiglia. Soprattutto molti papà. Raoul Bova ha festeggiato su instagram la nascita della sua quarta figlia. «Bienvenida mi “Alma”... Benvenuta anima mia», la didascalia pubblicata accanto alla foto della manina della piccola. La bimba, seconda figlia dell’attore con Rocio Munoz Morales, è nata il primo novembre ma i post sono stati pubblicati ieri dalla coppia, subito festeggiata dai fan. In famiglia anche Sonia Bruganelli. Alessia Fabiani si è divertita a portare i figli alla mostra dedicata al sogno, all’Arco della Pace.

Tempo libero insieme alla figlia pure per Massimiliano Rosolino. Serate con gli amici, invece, per Michela Quattrociocche. Weekend in relax per Nicolas Vaporidis, che sui social ha pubblicato più scatti, dal tempo passato con l’amico Matteo Branciamore alle passeggiate con il cane. L’ultimo post di Tosca D’Aquino è un breve video con l’amica Matilde Brandi, in una delle loro ormai seguitissime “scenette”. Si tratta però di un ricordo. Matilde Brandi, infatti, si è regalata un breve viaggio a Londra, tra passeggiate, visite culturali, shopping e una sorta di Natale anticipato, con il primo scatto accanto all’abete addobbato.

