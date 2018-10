A via Condotti è tempo di vendemmia, tra boutique di lusso e bollicine

Un mega brindisi lungo tutta la strada. A via Condotti è il momento della Vendemmia 2018 e tutte le boutique invitano a gustare cru e bollicine. Bianchi, Rossi e Rosé scorrono a fiumi. Le vetrine sono illuminate. I negozi aperti. Migliaia tra i romani e i turisti coinvolti nel gioco del sommelier. Da Simonetta e Gianni Battistoni il cin cin si fa con i vini di Paolo e Noemia D’Amico.



Impossibile resistere. Chi prova le scarpe, chi cattura in un attimo le novità della moda che sarà. A rispondere all’invito è una schiera folta di amici e amanti del buon gusto. Più di mille brindano nel bellissimo cortile. Tra loro, Claudio Strinati e la moglie, Elettra Marconi con Guglielmo e Vittoria Giovanelli Marconi, Marisela Federici e l’ambasciatore della Spagna presso la Santa Sede Gerardo Angel Bugallo Ottone con la consorte, la direttrice del Maxxi Architettura Margherita Guccione, Roberto Wirth, Beatrice Fabbretti, Filippo Caracciolo. In questa notte che brilla ricevono anche Sergio e Federico Capuano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA