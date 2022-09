Venezia 79, il gesto di Harry Styles sui social: la reazione dopo i rumors

Mercoledì 7 Settembre 2022, 13:59

Chi si aspettava di vedere Oliva Wilde e Harry Styles mano nella mano sul red carpet di Venezia 79 per la presentazione del film 'Don't Worry Darling' è rimasto deluso. Solo la foto di gruppo del cast li vede insieme. I rumors parlando di dissapori sul set tra il cast e la mancata foto alimenterebbe tale gossip. Ma c'è di più. Il cantante non sta postando niente della sua esperienza veneziana, andando ad alimentare ancora di più la curiosità e la fantasia dei fan. Crediti foto Kikapress, Instagram Harry Style e Florence Pugh Music: «Moose» from Bensound.com

