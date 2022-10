Università di Sassari, dal 13 al 15 ottobre al via il Forum nazionale delle Studiose di Cinema e Audiovisivi

Dal 13 al 15 ottobre l’Università di Sassari ospita FAScinA, il Forum nazionale delle Studiose di Cinema e Audiovisivi che riunisce un ampio gruppo di ricercatrici provenienti da formazione differenti e da Atenei italiani ed esteri, uno spazio nel quale cresce e si afferma, in forme e modalità plurali e diversificate, l’autorevolezza femminile.

Il forum

Il Forum, coordinato da Lucia Cardone presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università di Sassari, quest’anno propone un’indagine sullo spazio del domestico all’interno del quale verranno “ridisegnate” le stanze di una «casa delle donne» liberata dal fantasma dell’angelo del focolare con un approccio interdisciplinare e transnazionale, intrecciando diverse prospettive metodologiche: Film Studies, Production Studies, Performance Studies, Visual Culture, Arti visive e Fotografia.

Oltre l'angelo del focolare

Se la casa è tradizionalmente luogo di separazione dalla cosa pubblica, si rivela anche cornice per nuovi intendimenti, gesti di resistenza e atti di ribellione, tessitura di relazioni proibite e impreviste, cura che si trasforma in rete di relazione con altre e altri. Lo spazio domestico assume i tratti di un laboratorio femminile dove si affinano pratiche e pensiero. Il cinema e l’audiovisivo restituiscono in molteplici modi questa dimensione creativa: attraverso le narrazioni (dentro e fuori dal canone); le rappresentazioni divistiche e spettatoriali; le pratiche cine e video sperimentali e quelle in bilico tra le arti (performance, fotografia, installazioni).

A partire dal 2017, inoltre, FAScinA cura la sezione Smarginature della rivista online «Arabeschi. Rivista internazionale di studi di letteratura e visualità», dove vengono pubblicati brevi saggi sul tema esplorato nell’edizione del forum. I temi degli ultimi anni sono stati: Pelle e pellicola: i corpi delle donne nel cinema italiano (2018); Divagrafie: ovvero delle attrici che scrivono (2019); Le Sperimentali: tra cinema, videoarte e nuovi media (2020).

Il programma completo è disponibile su fascinaforum.org