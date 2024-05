Mercoledì 29 Maggio 2024, 05:30

Con la conferenza stampa di ieri a Francoforte parte Radici nel futuro, l’avventura del nostro paese come Ospite d’onore alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte 2024 che si terrà dal 16 al 20 ottobre. Il commissario straordinario Mauro Mazza svela il Padiglione Italia realizzato dall’architetto Stefano Boeri all’insegna di un programma più ampio e di una utopia universale: «La cultura unisce, non uniforma, anche laddove tutto il resto divide. Una cultura che deve unire anche in una Europa che fatica a sentirsi punto di unione di culture diverse». Augurandosi che tutti «guardino a questa avventura senza paraocchi, con critiche motivate se necessario, ma fuori da pregiudizi che non aiutano a guardare e a capire».

Cento gli autori presenti in 80 incontri da Melania Mazzucco a Chiara Valerio, da Alessandro Baricco a Sandro Veronesi fino ai ritorni di Claudio Magris e Dacia Maraini, già presenti nella delegazione di 36 anni fa. Al giallo verrà dedicata una maratona con Maurizio de Giovanni, Antonio Manzini e un omaggio ad Andrea Camilleri, di cui si avvicina il centenario dalla nascita, il 6 settembre 1925.



D’altra parte è già polemica per l’esclusione di Roberto Saviano. Il commissario Mazza non si scompone. Le ragioni non riguardano i contenuti, ma la necessità di «dare voce a chi finora non l'ha avuta. Molti i chiamati, pochi gli eletti si dice nel Vangelo». Ma poi evoca il criterio più complesso per cui si sono scelti «gli autori le cui opere fossero integralmente originali».

Assenti anche Alessandro Piperno, Paolo Giordano e Antonio Scurati che ha declinato l’invito, ma «potrebbe essere invitato da editori tedeschi», così come potrebbe accadere per lo stesso Saviano a detta di Juergen Boos, presidente della Buchmesse.



Le tensioni e le polemiche non sembrano in controtendenza con il simbolo della piazza cui si ispira il Padiglione di Boeri circondato da portici, colonne, gradinate e spazi aperti, proprio a rappresentare secondo il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano «il confronto e lo scambio di idee, la crescita civile e culturale». Lo stesso Boeri sottolinea che questa piazza, in cui verranno esposte immagini di circa sessanta autori da Italo Svevo a Oriana Fallaci, «è per sua natura un luogo aperto, imprevedibile». Tra gli eventi la mostra Sotto un cielo antico, con le più grandi opere di arte antica dei musei nazionali italiani, lo spazio Library con 600 volumi tradotti dal tedesco all'italiano. Il programma prevede mostre su Machiavelli e Aldo Manuzio, omaggi a Puccini a cento anni dalla morte e molta musica per «cantare insieme nell’Agorà della Buchmesse».



Il 19 ottobre ci penserà il trio Il Volo a realizzare questo sogno nella Festhalle. Presentando il programma letterario, il presidente dell'Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta, ha sottolineato che se «nel 1988, nel nostro Paese si acquistavano cinquanta milioni di libri l'anno, adesso sono centododici milioni, più del doppio, e quella italiana è diventata la quarta editoria in Europa». Un presente consolidato a 36 anni dall’ultima spedizione e un futuro promettente rappresentato da giovani scrittrici come Anna Giurickovic Dato che, insieme a Ginevra Lamberti, parla della necessità di oltrepassare lo sradicamento sottolineando come la torre di Babele non generi solo caos, ma incontro nella diversità e nel pluralismo.