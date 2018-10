Un compleanno a ritmo di jazz

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Attori e cineasti in una location deluxe per brindare al compleanno del regista colombiano Juan Diego Puerta Lopez. Ricorrenza caratterizzata da ottime selezioni musicali e interessanti outfit. Tra gli ospiti, accolti da Francesco Caruso Litrico, sfilano Alessandro Haber, Mita Medici, Edoardo Pesce ma anche la spumeggiante Alessia Fabiani e la fulva attrice trentina Gioia Libardoni, in nero con tocco animalier, recentemente nel cast di un film di John Travolta.E poi Lilian Ramos, in focoso giallo. Simona Borioni, affascinante e celata da una montatura di occhiali molto chic, abbraccia il festeggiato. Ecco una sensualissima Rosa Pianeta. E intorno alla monumentale e golosa torta, dove campeggiano la scritta “Juanito” e una sola candelina, ci sono i registi Francesco Cinquemani, Alessandro Capitani e Bruno Colella con la cantante jazz Cinzia Tedesco. Poi tutti in pista con il dj Joseph Xushana che fa ballare gli ospiti fino a tarda notte, selezionando cento anni di note: dalla Belle Epoque fino ai giorni nostri, mescolando con sapienza generi diversi. Il risultato è un susseguirsi di danze coinvolgenti, dove l’atmosfera festosa fa scatenare e divertire gli ospiti.