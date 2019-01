Party sulla terrazza per il party futuristico, tra body painting e burlesque

Giochi di luce sulle antiche Mura Serviane, body painting, sonorità rock e zen, ma anche swing e burlesque, installazioni di arte contemporanea realizzate con rifiuti riciclati. Tutto in una notte, nell’hotel deluxe di largo Giovanni Montemartini. A due passi dalle Terme di Diocleziano, simbolo dell’antica Roma, il futuristico party che ha proiettato gli invitati in una notte da sogno, fra performers, musica, cucina gourmet e innovativa. “Welcome to the exceptional” il tema del launch event che ha chiamato a raccolta con un “trionfale” ingresso sul red carpet oltre 400 ospiti tra cui Roberta Mattei, Valentina Melis con Massimiliano Varrese, Francesca Valtorta con il marito televisivo Giorgio Lupano (con cui fa coppia nella fiction Sacrificio d’Amore), seguiti a ruota da Manila Nazzaro, ora anche bellissima mamma.



«Vorrei lanciare un messaggio a tutte le mamme: non sentitevi in colpa se qualche sera vi fate belle e uscite. Una festa ogni tanto fa bene a voi, e di riflesso anche ai vostri figli!», afferma la ex Miss Italia. Eugenia Costantini sfoggia un look gotico, con tanto di cappuccio nero, ed è affiancata dalla compagna di avventure in Pechino Express 2017, la costumista Agata Cannizzaro. Sfida il freddo con sandali gioiello senza calze e tuta paillettata Liliana Fiorelli, attrice e imitatrice di Mai Dire Talk. Impossibile resistere alla tentazione di assaggiare la versione 2.0 dei cocktail alcolici: serviti sotto forma di gel in un tubetto simile a quello del dentifricio.



Danno il benvenuto agli invitati l’hotel manager Marco Luzietti, il ceo Giuseppe Marchese e Chema Bastecherrea, executive vicepresident del brand deluxe di cui fa parte l’albergo, fra i saloni e la spa di questo hotel romano che è il primo in Italia della nuova collezione internazionale di 10 strutture di lusso. Lidia Vitale e la figlia Blu Yoshimi siedono sui sofà della suite dei dolci. Naike Rivelli assiste incantata alle performance di violino ed arpa elettronica: c’è anche sua madre Ornella Muti, che però preferisce restare in camera e non fa la sua apparizione al party.



Sciamano fra gli ospiti la regista Cinzia Th Torrini che scherza con i mimi vestiti di bianco in stile settecentesco, lo stylist Marco Scorza in camicia leopardata, Elena Bonelli (in partenza per Sanremo), Giulio Golia, Roberto Ciufoli, l’artista Howtan Re, ma anche imprenditori e top manager come Francesca Ferrone, Paolo Glisenti, Daniela Jacorossi. Tutti restano stupiti dal body painter Leonardo Borgese, che trasforma i corpi delle modelle in opere d’arte viventi.

