3 Aprile 2021

di Mattia Marzi

(Lettura 4 minuti)







Niente effetti speciali, niente maxischermi. Solo un pianoforte su una pedana, posta al centro dell'anfiteatro, appena illuminata. D'altronde lo spettacolo lo fa la location, che ha una storia millenaria. Vuoti, i suoi spalti la rendono ancor più imponente. Il fascino del Colosseo, negli anni, tra le star del pop-rock internazionale e italiano ha conquistato Paul McCartney, Ray Charles, Michael Bolton, Gianna Nannini, Biagio Antonacci, Laura Pausini e Andrea Bocelli (nel 2017 si esibì all'interno dell'Anfiteatro Flavio insieme a Elton John, Steven Tyler e Renato Zero).

LA DATA

Alla lista va ora ad aggiungersi anche Ultimo, che dopo aver cantato nel 2019 allo Stadio Olimpico di fronte a 63 mila spettatori e nella speranza di riuscire prima o poi a recuperare la data in programma già l'anno scorso al Circo Massimo (previsto per il 18 luglio, l'evento rischia di essere ulteriormente posticipato al 2022 a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica), negli scorsi giorni ha registrato dentro al Colosseo deserto un concerto che sarà trasmesso in streaming giovedì 22 aprile alle ore 21 su LIVENow, piattaforma pay-per-view già scelta per i rispettivi show virtuali da - tra gli altri - Dua Lipa, Maroon 5, Gorillaz e Negramaro. I biglietti sono in vendita da ieri sul sito di LIVENow e su TicketOne a 10 euro (parte del ricavato dalla vendita sarà devoluto a Unicef): per i possessori di biglietti di una delle date del tour negli stadi di Ultimo è previsto uno sconto del 50 per cento sul prezzo dell'evento.

Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. È così che voglio aspettare ‘Buongiorno vita’, il 22 Aprile alle 21.00. Mancheranno i vostri occhi, le vostre urla; ma vi sentirò vicini, com’è sempre stato e come sarà sempre. Strillate forte, che vi sento❤️ pic.twitter.com/pUVoMAbnXh — Ultimo (@IlVeroUltimo) April 2, 2021

I LAVORI

Chi ha assistito e partecipato alle riprese, negli scorsi giorni, lo ha fatto nel rispetto delle restrizioni previste dalle norme anti-Covid, tra tamponi, mascherine, gel sanificante e distanziamento fisico. La realizzazione dello show ha coinvolto 70 lavoratori tra fonici, tecnici e operai (altri 30 hanno lavorato da remoto). Dietro alle telecamere gli YouNuts!, duo di videomaker composto da Niccolò Celaia e Antonio Usbergo, già autori dei videoclip di Jovanotti, Salmo, Takagi & Ketra, Marco Mengoni e Coez. Alle luci Jacopo Ricci, light designer per Fedez e dj di fama internazionale come Alesso e Martin Garrix, mentre la fotografia è stata curata da Leonardo Mirabilia.

LA CARRIERA

Nel corso dello show, Ultimo - vero nome Niccolò Moriconi - non si è risparmiato. Oltre a suonare in anteprima il nuovo singolo Buongiorno vita, che uscirà in radio e sulle piattaforme digitali un paio d'ore dopo l'evento in streaming, alla mezzanotte di venerdì 23 aprile, il cantautore di San Basilio ha ripercorso le tappe principali della sua carriera fino ad oggi, partita nel 2017 con l'album Pianeti, seguito nel 2018 da Peter Pan (con Il ballo delle incertezze vinse tra i giovani al Festival di Sanremo) e nel 2019 da Colpa delle favole (con I tuoi particolari tornò all'Ariston da big e si classificò secondo), promosso con il lungo tour nei palasport che tra date multiple e sold out si concluse proprio con il concerto all'Olimpico. Tutto piano e voce, dalla prima all'ultima canzone, come nei video che Ultimo è solito postare sui social, da Ti dedico il silenzio a Piccola stella. I singoli 7+3, 22 settembre e Buongiorno vita saranno inclusi nel nuovo album, al quale il cantautore sta lavorando ormai da mesi insieme a Federico Nardelli, già collaboratore di Gazzelle e Ligabue. Il disco dovrebbe uscire entro la fine dell'anno: sarà il primo pubblicato con la sua etichetta, Ultimo Records, lanciata lo scorso settembre. Nel team anche discografici di lungo corso come Daniele Menci, ex direttore della branca italiana di Sony Music.

IL DISCO

«Mi sono isolato e sto suonando come un pazzo. Sto scrivendo tanto. Continuo a lavorare al mio quarto album sperando che nel frattempo lì fuori migliori qualcosa», fa sapere lui, che nel frattempo ha cambiato pure manager affidandosi a Max Brigante, già voce di Radio 105 e ben inserito nel music biz (del suo roster fa parte anche Elodie). «Mancheranno i vostri occhi, le vostre urla; ma vi sentirò vicini, com'è sempre stato e come sarà sempre. Strillate forte, che vi sento», ha invece scritto ieri ai fan sui social pubblicando una clip dell'evento. Solo poche ore prima aveva postato lo screenshot di una videochiamata fatta proprio fuori dal Colosseo con la fidanzata Jacqueline Luna Di Giacomo, 21enne figlia di Heather Parisi attualmente a Los Angeles, dove studia recitazione.