Uccio De Santis, show al teatro Olimpico di Roma dal 24 al 28 novembre

Su Facebook ha una fanpage ufficiale con oltre 2milioni di followes, un canale YouTube che conta milioni di views, boom di audience per la sitcom Mudù e un tour live da record con oltre 100 date in tutta Italia. Il successo di Uccio De Santis è in continua ascesa ed è in attesa del prossimo tour in tutti i maggiori teatri italiani, ma anche in Germania e in Svizzera. Dal 24 al 28 novembre 2021 il comico e attore pugliese, reduce dal successo delle puntate speciali su RAI2, porterà in scena a Roma al teatro Olimpico lo spettacolo “Stasera con Uccio. Vi racconto il mio Mudù“: un mix esplosivo di monologhi, un viaggio attraverso gag irresistibili e racconti di vita vissuta.

Lo show sarà l’occasione per Uccio De Santis di “chiamare a raccolta” il pubblico della Capitale in questo suo grande show nella regione Lazio, in cui racconterà, in forma di monologo e di sketch a due, la vita di un comico “per vocazione”. Passando dagli esordi per vincere la timidezza ai primi innamoramenti, sino ad arrivare al suo grande amore: il teatro. Un viaggio nei ricordi che dipinge tanti gustosi quadretti familiari: il padre che lo voleva avvocato, la madre che lo voleva bravo ed educato. Non necessariamente in quest'ordine, perché Uccio non sa mai cosa fare prima. In ogni caso, cambiando l'ordine delle battute, l'effetto comico non cambia. Inoltre durante lo show c’è un momento di coinvolgimento del pubblico di grande interesse e comicità. Storie in cui ognuno si può identificare e ridere di gusto. In quest’avventura Uccio De Santis sarà accompagnato dai due volti storici del programma Mudù, Umberto Sardella ed Antonella Genga.