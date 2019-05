© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anchecelebra il genio di, nel 500mo anniversario della scomparsa: da mercoledì 8 maggio sarà in edicola con una storia in cinque puntate, dal titolo, scritta da Bruno Enna e disegnata da Andrea Freccero, Nicola Tosolini, Lorenzo Pastrovicchio, Giampaolo Soldati, Alessandro Perina. Puntata dopo puntata, si entrerà nel mondo del maestro, attraverso una caccia al tesoro ricca di enigmi da risolvere, che terrà impegnati Qui, Quo, Qua e zio Paperino, in viaggio tra Paperopoli e l’Italia.«Leonardo è un genio immortale, che attraversa i secoli senza perdere il suo fascino - dice il direttore di Topolino, Alex Bertani. - Anche il nostro settimanale non poteva perdere l’occasione di omaggiarlo a suo modo, con l’inconfondibile ironia e simpatia dei nostri amati Paperi, che faranno scoprire ai lettori l’aspetto più giocoso di Leonardo, geniale sin da bambino. Un viaggio in Italia avvincente e avventuroso: sarà interessante vederli in azione proprio nel Paese a cui questi personaggi sono da sempre molto legati, ricambiati dall’affetto dei lettori stessi. Un’avventura da gustare puntata dopo puntata!». Tra i luoghi che i lettori visiteranno, oltre a Firenze ci sono Anchiano, il borgo nei pressi di Vinci dove nacque il genio toscano, il Castello Sforzesco di Milano e la sua Sala delle Asse, Venezia e i canali, Roma con Palazzo Belvedere dove alloggiò il maestro e altri scorci come il Colosseo o Fontana di Trevi. Da mercoledì 15 maggio, in concomitanza con la prima tappa del viaggio in Italia dei paperi, troveranno il primo pezzo per comporre un puzzle dedicato a Leonardo.