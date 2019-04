Una cena in Prati diventa spettacolo con Tony Renis, Roberto Cenci e Vittorio Grigolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Metti una sera a cena nel quartiere Prati, in una sala dedicata al leggendario Frank Sinatra, il grande produttore musicale Tony Renis, il brillante tenore Vittorio Grigolo (attualmente rivale di Ricky Martin ad “Amici” di Maria De Filippi), l’affascinante soprano Ivana Canovic e il regista Roberto Cenci (in momentaneo relax tra le fatica di “Ciao Darwin” con Paolo Bonolis ed il nuovo programma di Michelle Hunziker). Metti che nella stessa sala ci siano artisti di rango come Agostino Penna (attualmente colonna sonora de “La prova del cuoco” di Elisa Isoardi), Silvia Manco, Riccardo Manenti ed i padroni di casa Tania Mancini e Lino Di Filippo. Metti poi che a stuzzicare l’insolita band ci sia un “marpione dello showbiz” come Pascal Vicedomini abituato a trasformare in evento ogni occasione giusta. Ed ecco che una semplice cena tra amici diventa subito un happening con performance crossover della big band che spazia dai classici americani agli hit napoletani passando per ogni genere. Il tutto sotto lo sguardo divertito del grande capo dei contenuti Mediaset Alessandro Salem, della billionaria messicana Maggie Zaga, dell’attrice tunisina Maya Talem, della giornalista di Raiuno Maria Elena Fabi, e di Giovanni Altieri, Rosalba Veltri e tanti altri. Questo succede quando meno te lo aspetti nella notte della Capitale mentre tutto appare tranquillo.