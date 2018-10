Prevenzione, la partita vera

Sotto un sole cocente si è giocata ieri la partita per la prevenzione sulla terra rossa del Foro Italico. Un inevitabile grande successo per la prima delle due giornate di Tennis&Friends, l’evento sociale che unisce salute, sport, solidarietà e spettacolo realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, il Coni e la Federazione Italiana Tennis. La sfida è stata all’ultima battuta quando, a scendere in campo, sono state celebrities del calibro di Paolo Bonolis, Max Giusti e Max Gazzè.

Ultimo aggiornamento: 14:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA