Tango, al castello di Santa Severa una giornata dedicata al celebre ballo argentino

Una domenica dedicata al tango al Castello di Santa Severa. L'appuntamento il 3 marzo è nella Sala del Nostromo dalle 15.30 alle 17 con “Il Tango oltre il ballo”, conferenza e mostra sul celebre ballo argentino, un evento organizzato da Milonga Etrusca e Associazione Deseo nel Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da Lazio Crea in collaborazione con Comune di Santa Marinella, Mibac e Coopculture. Il programma prevede la conferenza

Il tango oltre il ballo, espressione collettiva di un bisogno sociale” a cura di Nicola Viceconti, accompagnata dalla performance dei ballerini Bruna Mandolino e Alberto Multari (ingresso gratuito fino a esaurimento posti). A seguire inaugurazione della mostra in 3D “Encontrando. Il tango come incontro“ degli artisti Philippe Antonello e Stefano Montesi, a cura di Gaia Camanni e Vanja Corà con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Argentina in Italia, ospitata nella Sala Pyrgi e visitabile fino al 17 marzo inclusa nel biglietto di ingresso al complesso museale.

