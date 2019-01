Il Super Bowl all'Hard Rock Cafè di via Veneto

Negli Stati Uniti è l’evento sportivo dell’anno. Ma gli appassionati di football americano l’atmosfera del Super Bowl, ossia la 53esima finale del campionato NFL tra i New England Patriots e i Los Angeles Rams, potranno viverla anche nella Capitale.

Domenica 3 febbraio, infatti, come da tradizione, all’Hard Rock Cafè sarà possibile assistere in diretta al “The Big Game”, Una lunga notte all’insegna di sport, musica e menù speciali. Calcio d’inizio della gara previsto poco dopo la mezzanotte, ma lo show nel locale di via Veneto prenderà via intorno alle ventire con acrobazie e ballate - secondo la tradizionale tecnica americana – delle Miss Shake Cheerleaders guidate da Valentina Zaccardi, coach e referente della Federazione Italiana Cheerleading e Cheersport. Tanti gli ospiti vip, giocatori della nazionale italiana ed esperti di football americano che hanno già prenotato un tavolo. In prima fila la Legio XIII ASD, squadra capitolina di football americano, rappresentata da giocatori e dirigenza. Nel locale, allestito a tema, anche postazioni per popcorn e una angolo per photo shooting dove sarà possibile immortalare la divertente serata.



