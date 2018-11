"Vip padel", quando il torneo è uno spettacolo in campo e fuori

Un clima quasi primaverile accompagna, al circolo di via dei Due Ponti, la prima edizione del Vip Padel. In campo tanti volti noti del mondo dello showbiz, tutti arrivati per contribuire alla raccolta fondi a favore della Onlus Amlib: l’associazione di Don Matteo Galloni coinvolta nell’aiuto dei più bisognosi grazie all’attività di volontari e collaboratori, soprattutto nella missione in Congo. Il nobile target, unito all’interesse e all’entusiasmo manifestato da molti personaggi per questa divertentissima disciplina, contribuiscono al successo dell’evento. Tra i primi a calcare il terreno di gioco Jimmy Ghione, la bionda criminologa Flaminia Bolzan, molto concentrata e in gran forma, ma anche l’ex tronista Marcelo Fuentes. Quest’ultimo è applaudito dalla bella compagna Sofia Bruscoli, in elegante tailleur grigio su t-shirt bianca, con la piccola Nicole.



Occhi puntati sulla campionessa di tennis Sandrine Testud: non sbaglia un colpo e alla fine vince il podio più alto assieme all’ex calciatore della Lazio Dario Marcolin. La coppia d’oro batte il duo formato dall’altro ex calciatore Vincent Candela e l’ex Iena Dino Giarrusso. Un alloro in ogni caso molto combattuto visto che a battersi per la coppa ci sono anche l’allenatore di calcio Nando Orsi con Giuseppe Morrone. Sugli spalti, e lungo i divanetti bianchi attorno ai campi, fanno il tifo Giulio Berruti, con il cane, Samantha de Grenet, in chiodo nero e coda di cavallo, impegnata a farsi un selfie, e Demetra Hampton in corto piumino nero.

Curiosità per la rimpatriata degli ex concorrenti di Tale e Quale Show tra cui il vincitore dell’edizione 2018 Antonio Mezzancella e poi Antonella Elia, in inconfondibile chiodo rosso su foulard di seta in tinta, e la simpatica gieffina Guendalina Tavassi, in blusa rosa cipria: anche lei non rinuncia a farsi un selfie da postare ai fan. Si affacciano il conduttore Filippo Merola, che saluta i padroni di casa Emanuele e Pietro Tornaboni, e l’attrice Paola Lavini, in spolverino fantasia. Tutti interessati ai match in corso. Commenti di ammirazione per la madrina dell’evento, la conduttrice televisiva Eva Crosetta, in stilosa giacca marrone, grande sostenitrice dell’Amlib. Si gioca praticamente tutto il giorno. E nel break c’è giusto il tempo per un goloso panino. Riffa di beneficenza con gioielli in palio, musica del dj Luca Tornesi e poi affollata cerimonia di premiazione.

Ultimo aggiornamento: 11:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA