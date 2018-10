Spose cadavere e zombie, le star festeggiano Halloween al parco del cinema

Zucche e scheletri, zombie e dolcetti: al parco di Castel Romano Halloween è già arrivato e attira tanti vip. Ecco la famigliola glam formata da Sofia Bruscoli, il compagno Marcelo Fuentes e la piccola Nicole. Tutti ansiosi di prendere parte al party arricchito da una madrina d’eccezione: la misteriosa Veronica Maya che, travestita da “sposa cadavere”, gira divertita nelle varie aree a tema provando tutte le novità e concedendo selfie e strette di mano ai visitatori che l’hanno riconosciuta.



Tra le attrazioni, i set che si animano di creature viventi: mummie egiziane tra le scene di Cleopatra, Zombie nel Cimitero dei Morti viventi e antichi Romani tornati in vita. Registra ulteriori effetti speciali l’amatissima Horror House, percorso al buio tra i set più terribili della storia del cinema horror. Da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter, dove gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici. Menzione speciale per lo show a tema Trucchi da Paura e il coaster Inferno, che fa coppia con il suggestivo spettacolo omonimo Inferno Show.

