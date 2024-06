Mercoledì 12 Giugno 2024, 06:55

Metti un pomeriggio al parco per incontrare scrittori e scoprire le performance di giovani artisti. Magari aggiungi una serata al tramonto per lasciarti ipnotizzare dalle jam session di un virtuoso della batteria come Roberto Gatto o dalle canzoni d’autore reinterpretate da Neri Marcorè. E impreziosisci il chiaro di luna con le Favole di libertà di Massimo Wertmuller e gli omaggi raffinati a Ezio Bosso e Lucio Dalla. Per completare, infine, l’esperienza notturna con dj set. Et voilà, ecco che l’effetto festa è assicurato grazie al Villa Lazzaroni Summer Festival, la rassegna musicale (e non solo) che da domani al 30 giugno animerà il grande parco urbano del quartiere Appio Latino con un calendario versatile di eventi gratuiti.

Il programma è fitto e cerca di soddisfare tutti i gusti e gli interessi del grande pubblico, intrecciando live ad alto tasso star, con momenti di convivialità popolare, complici le dirette delle partite dell’Italia agli Europei 2024. Insomma, davvero l’estate accende Villa Lazzaroni, polmone verde di storica memoria incastonato tra l’Appia Nuova e via Tommaso Fortifiocca, da sempre votato all’accoglienza.



IL BOOM MUSICALE

Una rinnovata sfida per questo progetto ambizioso, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del VII Municipio, e con la direzione artistica di Promu – All For Music. Tra i partner strategici, figura il Saint Louis College of Music, cui si deve il coinvolgimento delle accademie di musica del territorio per presentare sul palco una serie di artisti e band emergenti. E proprio alla famosa scuola musicale si deve il prologo della kermesse, domani, dalle 18 all’una di notte, con lo speciale party Music Invasion, all’insegna di giovani talenti tutti da scoprire. E spicca poi l’Archivio Fotografico Riccardi con cui gli organizzatori hanno allestito una mostra fotografica diffusa nell’area sul fenomeno del “boom musicale” degli anni ‘50 e ‘60 con ritratti inediti dei grandi protagonisti cari agli italiani che hanno fatto la storia della musica. Per oltre due settimane l’animazione è di qualità, dai tornei sportivi per i più giovani, agli incontri con autori della scena attuale, dai dibattiti su tematiche sociali alle esibizioni di grandi nomi della classica, del jazz e del pop.



IL CALENDARIO

Venerdì, il testimone passa a Roberto Gatto, star del jazz europeo, e al suo 5tet per lo show Lifetime, la musica di Tony Williams. Sempre Gatto ritornerà sul palco il 21 giugno con il suo Imperfectrio all’insegna di Sketches of three. Protagonista anche l’illustre clarinettista Gabriele Mirabassi che animerà la notte del 23 giugno. Nel carnet, val la pena soffermarsi sul pop sofisticato di John De Leo, fondatore dei Quintorigo considerato una delle voci più interessanti del panorama italiano, che impreziosisce la serata del 28 giugno, mentre gli appassionati del teatro musicale possono mettere in agenda, domenica, lo show di un mattatore istrionico come Massimo Wertmuller con Le Favole di Libertà di Gramsci.

E ancora, un attore amato dal grande pubblico, passato per commedie al cinema ed esilaranti imitazioni televisive, come Neri Marcorè, capace di svelare doti musicali di raffinato estro nel suo spettacolo Le mie canzoni altrui, il 29 giugno. Ancora, l’omaggio ad Ezio Bosso di TTR Piano Trio, il 19 giugno, il concerto tributo a Lucio Dalla del Folkways Trio, il 17 giugno, ma anche il concerto della Banda Musicale della Marina Militare (il 22 giugno), e della Blind Inclusive Orchestra (il 25 giugno), fino alle Quattro Stagioni di Vivaldi con i virtuosi Solisti Aquilani (il 18 giugno). Tra le curiosità, il maestro Beppe Vessicchio presenta il libro La musica fa crescere i pomodori (il 18 giugno). Gran finale, il 30 giugno, all’insegna della letteratura con Filippo La Porta e Paolo Di Paolo, e con un ricordo, tra amici illustri, di Ernesto Assante, giornalista e grande esperto di musica recentemente scomparso.



Via Appia Nuova 520-522, Via Tommaso Fortifiocca 71, ingresso gratuito, dalle ore 18.