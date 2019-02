Show e dj set, la carica dei settecento

Un lungo tavolo a serpentone troneggia sul soppalco del locale alla Farnesina che ospita un affollato party. Tutto sui toni del bianco, oro e nero per celebrare dieci anni di feste. All'happening ricco di performance, spettacoli e dj set, sfilano oltre settecento illustri ospiti invitati da Giorgia Giacobetti.



Ecco il fascino di Eleonora Albrecht, in tubino nero con tracolla rosata, al braccio del suo Flavio Parenti, e poi la cascata di capelli ricci di Randi Ingerman, in top e pantaloni black con cintura dorata, che saluta l'altissimo Fabio Fulco e Marco Bonini. Welcome drink a base di finger food servito a braccio. Poi 150 personaggi prendono posto al grande desco con candele: per loro è stato preparato un goloso dinner placeè a base di vellutata di carciofi con tranciotto di baccalà croccante e mentuccia servito in coppa, risotto al finocchio con scorza d'arancia e polvere di liquirizia e guanciotta di manzo con tortino di patate dolci, perle di topinambur al burro e chips di zucca. E il dopo cena è a base di note, balli e ulteriore viavai vip. Ci sono Valeria Fabrizi con Giuliana Lojodice, Pino Strabioli e Saverio Vallone. E poi ancora le bellissime Barbara Bonanni e Francesca Valtorta. Francesco Arca, in camicia scozzese e sneakers, chiacchiera con Giorgio Lupano. Ci si scatena tra le luci disco.

