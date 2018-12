Se il party è “umano”: sfilano i vip

Una raggiante Maria Grazia Cucinotta, sul palco del luxury hotel di via Aurelia, mentre la sala-teatro è buia e solo un occhio di bue illumina il leggio, interpreta il monologo “Il paradosso della nostra epoca”. La segue tra gli applausi il manager Mauro Atturo, conosciuto come “l’uomo che viene dal futuro” che, in occasione delle feste natalizie, ha riunito amici e collaboratori per una giornata-convention dedicata all’essere umano e un party in grande stile fino alle ore piccole tra sound e dj set. Momenti di spettacolo, gag esilaranti con la splendida Alba Parietti, conduttrice della serata in total black, che coordina i tanti artisti presenti, affiancata dai suoi “boys” Pablo e Pedro che irrompono sulla scena con il loro “Sketch Detective”.



Un evento gioioso e adatto per presentare ben quattro progetti che hanno coinvolto i numerosi ospiti. Per il grande schermo è la volta del film “Compromessi Sposi”, in uscita il 24 gennaio e di cui Atturo è produttore associato. La bella Parietti intrattiene il pubblico con una chiacchierata live insieme a Roberto Cipullo, in compagnia di Carolina Rey, e Sergio Friscia, presto raggiunti da Fabrizio Nardi, autore con Michela Andreozzi e Alessia Crocini ma anche volto della commedia. Poi, proiezione in anteprima di alcuni frame della pellicola diretta da Francesco Miccichè con Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme, mentre Friscia e Nardi ricordano alcuni episodi del set. Special guest della serata il calciatore brasiliano Francisco Govinho Lima preso di mira dagli irrefrenabili Pablo e Pedro che palleggiano in diretta. Una nuova avventura anche per la musica e Area Sanremo con il presidente dell’Orchestra Sinfonica della città dei fiori Maurizio Caridi, Nazzareno Nazziconi, Gianni Testa e la cantante Lighea che si esibisce in una performance canora con il brano “La casa capovolta”, realizzato a sostegno dell’iniziativa culturale “Sincerus” e rivolta alle popolazioni dell’Italia centrale colpite dal sisma nel 2016 e 2017.

Tra gli invitati, dopo l’esibizione di danza di Ginevra Gestri, si riconoscono Milena Miconi e Nicola Canonico, che presentano il terzo progetto sul teatro con lo show “Call Center 3.0” prodotto da Atturo, Riccardo Pirrone e le sorridenti gemelle della tivù Laura e Silvia Squizzato con Valeria Altobelli. E se il valore dei rapporti umani è il fil rouge del meeting, con la Fondazione Bambino Gesù è stato istituito il progetto “Frammenti” che prevede una raccolta fondi per coprire le esigenze di alloggio dei genitori di bimbi malati provenienti da famiglie disagiate. Gala dinner gourmet a base di pesce, tra brindisi, vini doc e balli scatenati in pista al suon di Rumba de Mar fino a tardi.

