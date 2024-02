Scuola di fotografia di Danza a Roma: il workshop intensivo

Damiano Mongelli, Danzatore del Teatro dell’Opera di Roma, Fotografo freelance e collaboratore alla direzione della Scuola di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma, sarà la guest star del workshop tenuto dalla “Scuola di Fotografia di Danza”, unica in Italia in questo genere, che approda per la prima volta nella capitale il prossimo 17 e 18 febbraio, allo Studio 144 DI VIA LANDI 11.

Una due giorni accademica su Danza e Fotografia, un progetto nato in seno all’associazione Esplorazioni Contemporanee, realtà specializzata nella formazione artistica multidisciplinare, di ideazione e organizzazione di eventi e format su attività con al centro diversi linguaggi artistici. Un intenso programma di formazione dedicato sia ai fotografi intenzionati ad avvicinarsi al mondo della danza, ma anche ai danzatori che vogliono mettersi alla prova con un approccio inedito.

"Crediamo fortemente che l'esperienza concreta crei la competenza necessaria per intraprendere una professione così sfaccettata e affascinante come quella del fotografo di danza - raccontano le fondatrici e docenti Laura Ziccardi e Sonia Santagostino - Abbiamo quindi creato uno spazio e tempo dove immergersi completamente per due giorni nella danza e nella sua preziosa complessità allo scopo di realizzare un'esperienza di grande crescita e costruzione della propria identità artistica.

Le iscrizioni sono ancora aperte, attendiamo tutti i talenti che si riconoscono nel nostro progetto e nei nostri valori”.

Il corso nel dettaglio prevede le seguenti sessioni:

Shooting in studio con n. 2 set professionali; Approfondimento dell'estetica della danza; Analisi delle linee corrette della danza classica e i suoi principi tecnici; “Cogliere il momento giusto nella danza contemporanea”; Acquisizione di consapevolezze tecniche in fase di ripresa; Analisi delle fonti di luce e tipo di illuminazione; Il rapporto con il danzatore; Guida dei soggetti durante lo shooting; Preparazione professionale a book fotografici per proporre danzatori alle audizioni. Email per informazioni info@esplorazionicontemporanee.com