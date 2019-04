Salone del Mobile di MIlano, bilancio positivo con il 12% di presenze in più

Bilancio record per il Salone del Mobile di Milano che con 386.236 presenze in 6 giorni, provenienti da 181 Paesi ha chiuso la 58/ma edizione con un incremento del +12% rispetto all'edizione 2017. «Chiudiamo questa edizione del Salone del Mobile con un bilancio molto positivo - commenta il presidente del Salone del Mobile Claudio Luti -. Abbiamo investito sulla qualità e abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra voglia di fare sempre meglio, lavorando a stretto contatto con designer, artigiani, operatori della comunicazione e della cultura per continuare a produrre innovazione di prodotto e di processo e a

raccontare storie

che aumentano il valore dell'oggetto di design. Il risultato è che abbiamo venduto, ma soprattutto che tutti hanno percepito la nostra capacità di fare sistema e di andare oltre il mero business per offrire un'esperienza globale». Gran successo di pubblico anche per gli appuntamenti in Fiera e in città. In particolare molto apprezzate le manifestazioni legate al 500/mo anniversario della morte di Leonardo da Vinci.

Aqua, La visione di Leonardo

ha registrato una media di oltre 2.000 visitatori al giorno. E altrettanti sono stati i visitatori dell'installazione dedicata al genio Rinascimentale in fiera

De Signo

.

