Sacrm, una preghiera in musica per la Pace

Se la grande musica sacra chiama, impossibile non rispondere all’invito. Oltre 1500 ospiti hanno gremito la basilica di Santa Maria in Aracoeli per l’inaugurazione della III edizione della rassegna musicale “Sacrum - Una Preghiera in Musica per la Pace Universale”, omaggio alla musica e alla fede come forma di comunicazione tra i popoli. Il concerto, che verrà trasmesso la notte di Natale in tv, è stato anche l’occasione per celebrare nella Capitale il 150° anniversario della morte di Gioachino Rossini, con il suo struggente Stabat Mater.



Sul podio, a dirigere l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Stato “N.Sala” di Benevento e l’International Opera Choir, ancora una volta il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, direttore musicale del Festival Internazionale di Mezza Estate. Pioggia di applausi anche per i solisti Silvana Froli, Irene Molinari, Vitaliy Kovalchuk e Florin Estefan. La serata, presentata da Camilla Nata, ha avuto il patrocinio dell’Ambasciata di Ucraina, ed è stato proprio l’ambasciatore Yevhen Perelygin a dare il benvenuto ai presenti fra cui si riconoscevano (in un mix di nobiltà e diplomazia) lo stilista Renato Balestra, Luciana Pallavicini Hassan d’Afghanistan, monsignor Karel Kasteel, Alma Lama, George Bologan e Monica Robelo Raffone (rispettivamente ambasciatore del Kosovo, della Romania e del Nicaragua), Carlo Massimo e Francesco Marigliano Caracciolo.

