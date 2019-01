Lo chef Boscolo porta a Roma i suoi ragazzi dell'Etoile: cena "danzante" tra vip e prelibatezze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo chef Rossano Boscolo porta a Roma i suoi 'Ragazzi dell'Etoile', in un ristorante dallo stesso nome che ospita anche una 'Gabbia del Gusto', uno spazio fra i tavoli dove le giovani promesse della cucina e pasticceria italiana possono mettersi alla prova davanti ai commensali.L'idea di base, spiega Boscolo, era quella di dare ai ragazzi del Campus Etoile Academy di Tuscania una chance per esibirsi e formarsi: "l'anno scorso che mi sono liberato di tutti gli impegni del gruppo Boscolo e mi sono trovato senza lavoro - scherza lo chef - e ho deciso di lanciarmi in questa avventura, coinvolgendo i ragazzi del Campus", che dal 2010, dopo 25 anni di corsi di perfezionamento, si è spostato a Tuscania, superando il numero di 20.000 cuochi e pasticceri 'sfornati' dalla scuola.Per festeggiare il primo mese di apertura venerdì 18 gennaio è stata organizzata una serata evento fuori dal comune dove arte e cucina si sono fusi grazie alla perfomance artistica “Etoile des etoile du chocolat", scritta e diretta da Valentina Ghetti e Luca Gaeta.Valentina Ghetti - attrice di numerose fiction italiane di successo come Gente di Mare 2 e Provaci Ancora Prof! - ha vestito i panni di una ballerina onirica che, tra fili di caramello, meringhe e polvere di zucchero e cacao ha danzato sulle note di Bach coinvolgendo il pubblico in un’esperienza immersiva fuori dal comune. Una stella danzante che volteggia in una galassia di ricordi felici, quelli per i quali, come il profumo dei dolci, vale sempre la pena vivere.Invitati da Riccardo de Martino per la MM Productions gli ospiti presenti hanno partecipato attivamente all’esibizione diventando parte integrante dello show.E quando si parla di show non può mancare la “Gabbia del gusto”, elemento cardine del ristorante dove i ragazzi dell’Etoile si esibiscono ogni sera con i loro cooking show. Ogni portata passa dalla cucina alla gabbia dorata dove avviene l’impiattamento finale e soprattutto dove ogni ospite presente in sala può ammirare e perché no “rubare” qualche segreto da poter riportare sulle proprie tavole. E a fine serata tutti a ballare con il dj set di Rita Gherz.