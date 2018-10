Roma, tifo giallorosso e ricette di gusto con Bruno Conti

Tifo giallorosso e sane ricette di gusto per gli atleti a base di pasta. Grande affluenza di pubblico al Temporary Store La Molisana a Roma Termini. Un trionfo tricolore per il marchio molisano, orgoglioso di presentare la nuova ricetta di pasta con grano 100% italiano. E’ il risultato di una politica aziendale fortemente attenta alla responsabilità sociale d’impresa: non è solo una questione di gusto, ma anche e soprattutto di valorizzare l’intera filiera, con ricadute positive a più livelli. L’impegno assunto dalla famiglia Ferro con oltre 1.450 agricoltori del centro-Sud (Molise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo) attraverso gli accordi di filiera siglati nel 2016 ha permesso di quintuplicare in due anni i volumi di acquisto del grano duro, passando da 10.000 a 50.000 tonnellate su una superficie agricola di circa 11.600 ettari. La Molisana è quindi il primo marchio per dimensione tra i leader nazionali del settore ad aver convertito tutta la produzione destinata alle vendite Italia al grano 100% italiano coltivato nel Centro-Sud: un traguardo ambizioso, realizzato con la tenacia tipica di questa terra e la competenza acquisita in un secolo dalla famiglia Ferro, mugnai da quattro generazioni e pastai dal 2011, anno a cui risale l’acquisizione de La Molisana. Ospite d’eccezione dell'evento è stato Bruno Conti, ex campione giallorosso e dirigente del settore giovanile della Roma. Un grande campione del calcio nazionale e giallorosso che si lega alla recente partnership siglata da la Molisana con AS Roma per portare avanti, nelle scuole calcio affiliate al Club, il lavoro di educazione alimentare e di sensibilizzazione a un corretto stile di vita, attraverso percorsi formativi e incontri specifici con i ragazzi. Perché la pasta è

cibo degli atleti

e regina indiscussa della dieta mediterranea, per il benessere dei giovani e non solo.

