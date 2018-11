Roma, arriva la mostra felina internazionale alla Fiera di Roma: è il SuperCat Show 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“SuperCat Show 2018”, la mostra felina internazionale alla 19° edizione, interamente dedicata ai gatti si terrà sabato 17 novembre (ore 10.30-19.30) e domenica 18 novembre (ore 10.00-19.00) alla Nuova Fiera di Roma (ingresso Nord, padiglione 7, www.supercatshow.com). Due giorni di sfilate di vanità, mostre, adozioni del cuore, miao-mercatino, spettacoli per bambini e giochi interattivi. Un maxi-evento sponsorizzato da Monge, Schesir, Trainer, Farmina e Royal Canin.È il felin-evento più importante d’Italia e uno dei più rilevanti al mondo, per bellezza ed eleganza degli esemplari. Tra le razze più ricercate i Selkirk Rex, rarissimi in Italia, sembrano dei Persiani col pelo più arricciato; i Bengal, quasi piccoli leopardi; i Turco Van, i gatti-nuotatori che in casa amano aprire cassetti e armadi e i Kurilian Bobtail delle isole russe Kuril con l’inconfondibile coda a pon pon. E poi ancora, Persiani, Esotici, Siberiani, Abissini, Maine Coon, ma anche i nudi Sphinx, British, Certosini, Blu di Russia, i Norvegesi delle Foreste, Ragdoll.Circa 800 magnifici felini col pedigree provenienti dai migliori allevamenti mondiali esibiranno il loro charme su un palco di oltre 50 metri, e faranno anche da cornice ai gatti meno fortunati, di “razza stradale” in cerca di adozione, al corner adozioni a cura dell’ Arca Onlus