Roma Music Festival, il 12 dicembre la finalissima nazionale al teatro Golden di Roma

Ventinove finalisti divisi in tre categorie formate da 12 interpreti, 12 cantautori e 5 band provenienti da tutta Italia: saranno loro i protagonisti della diciassettesima edizione del Roma Music Festival che quest’anno si è tenuto sotto la direzione artistica del maestro Amedeo Minghi.



La finalissima-evento si terrà martedì 12 dicembre sul palco del teatro Golden di Roma a partire dalle ore 20.30 anche quest’anno vedrà protagonisti i migliori giovani emergenti della musica italiana proveniente da tutto il Paese.



Dieci mesi di selezioni ed esibizioni hanno portato alla finalissima che decreterà un vincitore per ogni categoria e molti premi speciali grazie a una giurìa formata da addetti ai lavori, discografici, musicisti e giornalisti.



A presiedere i lavori in giuria, in veste di direttore artistico, sarà il grande Amedeo Minghi. Minghi è uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano da oltre quarant’anni. La sua prestigiosa presenza all’edizione 2023 renderà la finale del Roma Music Festival ancor più importante e attesa.



"Il festival è cresciuto tantissimo negli ultimi anni - ha spiegato Andrea Montemurro, ideatore e produttore del Festival - e in questa edizione la qualità dei partecipanti ha toccato livelli davvero eccellenti.

Il lavoro di tanti mesi, fatto di casting e selezioni, ha prodotto dei finalisti di grande talento e valore. A tutti i partecipanti finalisti va fin da ora il mio grande e sincero in bocca al lupo”.



A presentare la finalissima del Roma Music Festival sarà il conduttore radiotelevisivo Stefano Raucci, voce nota dell’emittente Radio Radio. L’evento sarà ripreso dalle telecamere di importanti emittenti televisive nazionali e regionali.



Oltre che al botteghino nel giorno dell'evento, sul sito del Teatro Golden sarà possibile acquistare anche on line e in anticipo da parte del pubblico i biglietti per la finale nazionale, che avrà inizio il 12 dicembre a partire dalle ore 20,30. Per informazioni, si possono consultare anche le pagine facebook e instagram ufficiali o il sito internet www.romamusicfestival.com.