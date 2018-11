Terrazze gourmet, i vip a caccia del gusto

«Si è golosi come si è artisti, come si è istruiti, come si è poeti. Il palato è un organo delicato, perfettibile e rispettabile come l’occhio e l’orecchio», scriveva Guy de Maupassant. E a fare arte della gola, a Roma, sono molti nomi noti dello spettacolo, affascinati dai maestri del gusto. Da Carolina Crescentini a Ilaria Spada, da Claudia Gerini a Madalina Ghenea sono tante le bellezze che non resistono alle creazioni dello chef Andrea Fusco, nel suo regno in piazza Barberini. Stesso indirizzo per molti altri personaggi, come Paolo Genovese, Alessandro Haber, Pino Insegno, ma anche Gianmarco Tognazzi e Giorgio Marchesi. A conquistare sono le ricette di Fusco e il “teatro” della vista su Roma, che alla magia dei riflettori sostituisce quella delle notti stellate. Qui pure Massimiliano Rosolino, Vinicio Marchioni, Matteo Branciamore, Morgan e Ivano Fossati. E ancora, Samuel Peron, Edoardo Purgatori, Fabio Fulco.



Senza dimenticare ovviamente nomi internazionali, come Viggo Mortensen, che ha festeggiato qui il suo sessantesimo compleanno, Tye Sheridan, Annabelle Belmondo. Passerella di volti noti pure nel palazzo dei sapori di mare, in via del Vantaggio, dove proprio l’altra sera, nell’anteprima dell’apertura della terrazza rinnovata, sono stati visti Pablo e Pedro, Angelica Massera e Clizia Incorvaia. Cambio di indirizzo e di “cast”. Tra i frequentatori del tempio dello chef Niko Sinisgalli, in piazza della Repubblica, c’è Ronn Moss, il “Ridge” di Beautiful. Clayton Norcross, invece, ossia “Thorne”, si è fatto affascinare dal riferimento dei sapori in piazza delle Coppelle. Non l’unico. Come lui, Alessia Fabiani, Emanuela Tittocchia, Angela Melillo, Caterina Milicchio, Vittoria Schisano, Fanny Cadeo. Il locale ha sedotto Sandra Milo, Beppe Convertini, Savino Zaba. E, di nuovo, di gola. Insomma, il cibo, sempre più spesso, si fa spettacolo, pure nel senso letterale del termine. Si intitola “Belle ripiene”, la nuova commedia di Massimo Romeo Piparo che sarà in scena nel regno del musical, in via Sistina. A interpretarla, Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo, che mercoledì saranno protagoniste pure di uno show cooking riservatissimo nel ristorante di Andrea Fusco. Lo spettacolo, con la consulenza enogastronomica dello Chef Fabio Toso e il patrocinio della Federazione Italiana Cuochi, regalerà inediti assaggi, come lo Scrigno della Penisola Italiana Belle Ripiene. Il gusto conquista la scena romana, tra palati e riflettori.



