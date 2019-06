A Roma due weekend con “Stelle di fuoco”, il campionato italiano di fuochi d'artificio a Cinecittà World

Due weekend spettacolari nei cieli di Roma. Torna

Stelle di fuoco

, il campionato italiano di fuochi d'artificio protagonista di Cinecittà World il prossimo fine settimana 28-30 giugno e poi il 5-7 luglio. Le migliori aziende pirotecniche italiane si sfideranno nei cieli di Roma per regalare performance uniche a livello nazionale ed emozioni per ogni età. La manifestazione è organizzata dall'imprenditore umbro Emiliano Volpetti, che nel 2012 ha ideato il primo Festival di fuochi d'artificio della regione Umbria. Nato a Roma da genitori umbri (Orvieto e Norcia), ai fuochi d'artificio Emiliano è approdato intorno al 1994. Nel 2002 a Roma aveva ideato e organizzato il primo campionato mondiale di fuochi d'artificio. L'evento romano proporrà ogni sera dal venerdì alla domenica, a partire dalle ore 18, eventi piromusicali ed esibizioni pirotecniche, tre spettacoli per notte per un totale di sei serate.

