Il Maxxi resterà aperto, già attrezzato per garantire la sicurezza a tutti gli eventi

Il museo Maxxi resterà aperto e assicura che sono state attivate tutte le misure previste dal governo per contrastare la diffusione del Corona Virus. Le visite al museo così come gli incontri programmati proseguono garantendo la distanza necessaria tra il pubblico.



«Siamo fortunati perché gli ampi spazi disegnati da Zaha Hadid ci consentono di offrire visite e incontri in totale sicurezza e applicando le sacrosante direttive del governo» ha fatto sapere la presidente Giovanna Melandri. «Stiamo inoltre lavorando per consentire la visione in streaming dei nostri eventi.



L'unico evento rimandato per problemi dei relatori riguarda la lectio di Massimo Recalcati e il confronto con Dalia Rabin.

