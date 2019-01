Le vite di Anna Magnani e Gabriella Ferri applaudite in teatro

Le straordinarie vite di Anna Magnani e Gabriella Ferri, icone senza tempo della Città Eterna, applaudite ieri sera al teatro di via Taranto da una folla di amici, vip, e colleghi. Donne straordinarie, e artiste immense, portate in scena dalla verve di Elena Bonelli: tanto simile, nel timbro e nell’ironia, all’indomito carattere delle due star romane. Quasi una trasfigurazione, la voce di Nannarella. Ed è sold out il divertente e toccante spaccato quotidiano che racconta, tra lacrime, risate e musica, i sentimenti più veri di queste due indiscutibili e amate mattatrici della scena italiana, e non solo. E mentre scorrono sullo schermo le immagini della Magnani con i divi di Hollywood, prende vita un secolo di storia del Belpaese. In scena, con la protagonista, anche il regista Stefano Reali.

Tra gli ospiti che affollano il foyer, l’autrice Carla Vistarini e Mita Medici che abbraccia Roberta Garzia, in pellicciotto viola su pantalone e stiletto color prugna. Fa il suo ingresso lo stilista Renato Balestra. E non si perdono l’appuntamento il press agent Andrea Quattrini e Anna Teresa Rossini. Scambio di saluti tra Maria Rosaria Omaggio, in cappellino di velluto anni Trenta, Graziella Pera in pelliccia chiara, Ninni Pingitore in cappello a falda larga, e Mariano Rigillo in Borsalino nero. Il comico Stefano Sarcinelli prende posto accanto a Jonis Bascir, Armando De Ceccon e la conduttrice e attrice Mirella Sessa, in cappottino scozzese. Cesare Rascel chiacchiera al bar del teatro con amici. Poi, grande fascinazione con i quattro assi della musica che animano il palcoscenico insieme alla ”voce di Roma”: ovvero Reali, che oltre a firmare la regia è voce recitante e pianoforte, Giandomenico Anellino alla chitarra, Dario Rosciglione al contrabbasso e Gianni Oddi al sax e clarinetto. Il pubblico applaude a più riprese questo incredibile ritratto al femminile, dipinto e raccontato attraverso i grandi successi, gli amori, i tradimenti, la popolarità, la solitudine e i tanti colpi di scena della vita di entrambe.

Un filo rosso che lega ancora una volta la Bonelli alla romanità, commenta qualcuno tra le poltroncine, visto che dal 2002 l’attrice e cantante ha rilanciato e portato nei teatri più prestigiosi, in Italia e all’estero, la canzone capitolina in un’elegante veste sinfonica con le migliori orchestre. Oltre ad essere ideatrice del progetto “Dallo stornello al rap”, che lancia nuovi talenti e avvicina i giovani alla tradizione musicale della Città Eterna, facendola entrare per la prima volta come materia di studio nelle università d’Italia e del mondo. Grazie a questo progetto la canzone romana sta rivivendo nuovi fasti. E il pubblico gradisce.

Ultimo aggiornamento: 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA