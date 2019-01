Roma, se le feste hanno quattro zampe

Un cappellaccio in testa, un vestito tempestato di toppe colorate e anche per quest’anno la Befana si prepara a colorare la sua festa di sorrisi e calze per i bambini. Ma la missione della vecchina con la sua tradizionale scopa di saggina per una volta cambia direzione. Domani a ricevere “doni” un po’ speciali saranno i volontari che si occupano ogni giorno di aiutare, nutrire, curare e coccolare gli oltre 40 cani selvatici residenti in un bosco nel quartiere Portuense. Arriva, infatti, l’iniziativa “La calza con i baffi”, un evento tutto dedicato ai 4 zampe con relativa raccolta di cibo ed accessori per i meno fortunati.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

A fare da testimonial Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi con il loro amato Cucciolino, Roberta Garzia con l’inseparabile Lupin, Georgia Viero con il dolcissimo Charly, tutti conquistati all’idea di calarsi per un giorno nei panni della befana degli animali. La raccolta cibo, promossa da un’emittente radiofonica, si svolgerà in via Prenestina 740 e vedrà la partecipazione di tanti appassionati. Presenti per un live-show il mago comico Magico Alivernini e i cantastorie Alessandro D’Orazi e Massimiliano Maiucchi, fieri di trasportare il pubblico in una girandola di storie, magie, canzoni e filastrocche dedicate a cani e gatti ospiti in cerca di una famiglia, per una vita piena di amore.