Da Anna Foglietta a Violante Placido, tutti insieme per i bambini

A largo Ascianghi è di scena la solidarietà. Quella che da anni lega diversi personaggi del mondo dello showbiz alla onlus presieduta da Anna Foglietta: Every Child is my Child. Sfilano, a Palazzo WeGil, Michela Cescon, Vinicio Marchioni con Milena Mancini, Andrea Bosca e Diane Fleri, per le letture con i bambini, mentre la sera si avvicendano sul palco Violante Placido, che porta all’evento il anche figlio Brando e il papà Michele. E poi Alex Braga insieme a Massimo Nunzi, il frizzante trio delle Ladyvette, con la loro incantevole atmosfera e il comico Giovanni Vernia.



E’ un tripudio di note e di commozione pensando alla Plaster School, in Siria, a cui è devoluto il ricavato della kermesse. E sono tante le star al dinner che segue: dall’effervescente Carlotta Natoli, che sfoggia la t-shirt simbolo della onlus, a Valentina D’Agostino, da Euridice Axen a Piera Detassis, da Claudio Masenza a Gianluca Giannelli. Più in là ci sono Tiziana Rocca e Max Bruno, accolti da Fabia Bettini e dall‘infaticabile Foglietta. La cena è movimentata anche da una divertentissima riffa condotta da Caterina Guzzanti e Giorgia Cardaci. Arriva Babbo Natale. Ed è davvero festa.

