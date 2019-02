«Benvenuti a questa serata speciale, sono felice di salutare gli ospiti della associazione La Ruota Internazionale che compie venti anni. Sono una grande sostenitrice delle associazioni benefiche, soprattutto quelle volute dalle donne. Condivido i loro valori e ammiro la loro intensa attività», dice l’ambasciatore di Gran Bretagna, Jill Morris. Il Capo Missione, in abito rosso, accoglie circa cento invitati nella sua magnifica residenza. Villa Wolkonsky apre i saloni a una cena di gala che vede tra i partecipanti personalità della diplomazia, della cultura, della imprenditoria, dei media, della società. Aperitivo tra gli arazzi e i raffinati arredi, di seguito un dinner placė nel grande salone che affaccia sul giardino.



A rivolgere le sue parole agli invitati è Anna Maria Pollak, presidente della Ruota: «Non è facile riassumere quanto abbiamo fatto in questi due decenni. Molti sono stati i progetti che hanno coinvolto l’Italia, dove abbiamo donato borse di studio a studenti portatori di handicap e a giovani stranieri. Abbiamo ricostruito edifici in zone, come Campotosto, colpite dal terremoto. Abbiamo poi fatto una donazione alla Fondazione della Regina Raina di Giordania che si occupa delle donne. In Africa col nostro aiuto sono stati portati a termine moltissimi lavori». Tutti temi molto sentiti e il discorso del presidente riceve grandi applausi da parte dei presenti tra cui: l’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede Pietro Sebastiani.

Nella lista degli invitati figurano gli ambasciatori del Marocco Hassan Abouyoub, della Malesia Datò Abdul Malik Melvin Castelino, dell’Uganda Elizabeth Paula Napeyok. Presente la consorte dell’ambasciatore del Portogallo a Londra Maria Antunes e molte eleganti socie. Si brinda a questa associazione che aveva già celebrato nella magnifica Villa il suo decennale. Nel menù figurano risotto ai cardi e fontina valdostana, filetti di maialino in crosta di pistacchio e miele, verdure e per finire una grande selezioni dolci al buffet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA