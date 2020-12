Renzo Arbore, «Aspettando il vaccino»: al via il nuovo programma dello showman

«Aspettando il vaccino»: questo è il nome scelto da Renzo Arbore per il suo nuovo programma, in onda su Renzo Arbore Channel Tv. Dopo il successo di «50 sorrisi da Napoli», lo showman foggiano ha deciso di lanciare un nuovo format in attesa - appunto - del vaccino anti Covid. Dal 2007, infatti, Arbore organizza nuovi spettacoli sia per il web, sia per il suo canale Tv in streaming. Musica, interviste e nuovi programmi che vogliono far compagnia ai suoi fan: «Insomma, mi sono inventato una televisione in rete tutta mia con la quale cerco di avvicinare al web gli adulti, che verso questo mezzo hanno ancora poca dimestichezza e un po’ di diffidenza», queste le sue parole.

In tempo di pandemia da coronavirus, poi, Arbore ha voluto salutare il web con una presenza più frequente: «Se volete distrarvi insieme a me guardate "Hellzapoppin", il balletto più famoso del mondo, vera chicca televisiva tratto dall’omonimo film "Hellzapoppin", capolavoro del cinema nonsense. Auguri!». Ideato e realizzato da Renzo Arbore e Ugo Porcelli, Renzo Arbore Channel Tv è un progetto che si avvale anche della consulenza artistica di Monica Nannini. La regia - invece - è di Denis Gianniberti.

