Quando la festa si colora di verde, party stile green in Centro

Carne, pesce e distillati: da sorseggiare in compagnia nel giardino segreto a due passi da Campo de’ Fiori e piazza Farnese. Gran viavai di ospiti, in vicolo delle Grotte, per il party stile total green dove a fare da cornice agli ospiti, oltre alle prelibatezze enogastronomiche, c’erano alberi e piante di ogni genere. Ecco sciamare fra le sale e il privè Barbara Palombelli con il marito Francesco Rutelli, Camilla Ghini (figlia di Massimo Ghini), Sofia Odescalchi, Paolo Ciavarro (figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi), Giulia Lea Giorgi in dolce attesa. Distillati e gourmandises anche per la scatenatissima Antonella Mosetti che si lancia in pista sul ritmo della disco dance, Nathalie Caldonazzo in sexy top di pelle nera “gothic style”, Raffaello Balzo nella sua nuova veste di fotografo dello spettacolo, l’avvocato Nino Marazzita che posa per una foto ricordo con Metis Di Meo, in abito color verde menta.



A fare gli onori di casa sono Giacomo Galliera affiancato dalla moglie Giada Massara, e Simone Franzon, proprietari del ristorante di cui si festeggia l’opening, che salutano con un sorriso la sempreverde Sandra Milo, in look floreale, arrivata con il figlio Ciro, la nuora Vanessa e il nipotino Flavio. Ecco l’attrice Paola Pessot, il press agent Emilio Sturla Furnò e l’attore Marco Galli che esclama «distillati, che passione!», facendo un brindisi all’imminente debutto a teatro con “Forse era meglio Vasco”, accanto a Enrico Lo Verso.