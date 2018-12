Quando la felicità fa spettacolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gran debutto aldi via delle Mercede, per “La macchina della Felicità” del Pierino un po’ cresciutello,. Lo spettacolo, diretto dallo stesso attore insieme a Marco Perrone, Marco Presta, Franco Bertini e Fabio Toncelli, è un viaggio alla ricerca di quello stato d’animo che si vive a scuola quando suona la campanella della ricreazione: la felicità. Insinna parte alla sua ricerca attraverso sketch comici, racconti e canzoni interpretate sul palco insieme alla sua piccola Piccola Orchestra.Sembra di assistere a una favola di Natale anche se nell’aria riecheggia sempre la domanda posta dallo stesso attore romano all’inizio dello spettacolo: «Chi di voi è felice? Chi lo è alzi la mano». In prima fila si è accomodato Nino Frassica, che prima dell’inizio è voluto andare a salutare Insinna in camerino abbracciandolo con affetto, lo stilista Renato Balestra, il co-regista Marco Presta, Simone Colombari con la moglie Emanuela, Marco Guadagno accompagnato da Federica Di Stefano, Donatella Pandimiglio, Rita Pivano e Pino Strabioli. Prima che si spengano le luci ecco arrivare trafelati anche la bellissima Carolina Rey e il cantante Simone Cristicchi. Niente flash dei fotografi per lui, ma cena al termine dello spettacolo con tutto il cast e il produttore Alessandro Longobardi presso il ristorante 34 di via Mario de Fiori.