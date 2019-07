Premio Troisi per la scrittura comica, il 27 luglio il vincitore a San Giorgio a Cremano

Grande attesa a San Giorgio a Cremano per il Gran Galà finale del Premio Massimo Troisi, prestigioso osservatorio sulla comicità, giunto alla XIX edizione che quest'anno porta la firma del direttore artistico Gino Rivieccio, attore e regista, che ha messo a punto un programma di grandi ospiti e nel segno della cultura e del divertimento.

Il tutto promosso e organizzato dal Comune di San Giorgio a Cremano. Appuntamento per la finale del concorso

Migliore Scrittura Comica

sabato 27 luglio sul palcoscenico del parco Morgese.



A contendersi l’ambito riconoscimento saranno quattro finalisti:: Stefano De Clemente, Dino Colombi, Ivana Scotto Di Vetta e il duo Elmo e Scipio. Per la sezione “Migliore Scrittura Comica” la giuria presieduta da Pino Imperatore assegnerà i riconoscimenti a “La storia lercia del mondo – I retroscena dell’umanità” – opera vincitrice della categoria Opera Edita e due menzioni speciali categoria Opera Edita per : “Mia figlia è un’astronave” di Francesco Mandelli (DeA Planeta, 2018) e “Volevo essere una vedova” di Chiara Moscardelli (Einaudi, 2019). Infine verrà assegnato un premio speciale da parte della giuria del Master di II livello in Drammaturgia e cinematografia della Federico II di Napoli a Ippolita Di Majo (autrice - tra le altre - delle sceneggiature del Giovane favoloso, di Capri Revolution e di tanti altri film di Mario Martone), alla quale andrà il Pulcinella di Lello Esposito.



A leggere la motivazione del "Premio Speciale della Giuria" sarà Matteo Palumbo professore onorario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e membro del Comitato Scientifico del Master di II livello in Drammaturgia e cinematografia .Ospiti della serata saranno: Dario Ballantini ; Francesca Marini ; Giorgio Panariello ; Michele Zarrillo.

