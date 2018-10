Premio Persefone, parterre stellare in via della Mercede

Parterre stellare per il Premio Persefone, che ieri sera ha illuminato di flash il foyer della Sala Umberto. In via della Mercede una serata chic ma lontana da eccessivi sfarzi, perché la maggior parte degli invitati ha privilegiato un look elegante ma sobrio. Una questione di stile, legata ad un modo di fare spettacolo e cultura con gusto e mai “sopra le righe”. Un po’ seguendo le orme dell’ambito riconoscimento, ideato da Francesco Bellomo e Maurizio Costanzo, dedicato agli artisti che hanno trasformato il proprio lavoro, sul palco e sullo schermo, in un valore concreto per la cultura. © RIPRODUZIONE RISERVATA